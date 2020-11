Regione, Brunetto (Lega) eletto presidente della seconda commissione consiliare permanente salute e sicurezza sociale

Regione. “Lavorare a testa bassa per migliorare la sanità in Liguria. Garantisco il massimo impegno”. Il consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega) stamane è stato eletto presidente della II commissione consiliare permanente Salute e Sicurezza sociale, che si occupa anche di tutela dei consumatori, alimentazione, politiche sociali e servizi alla persona, Terzo settore, organizzazione, programmazione e controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari, immigrazione ed emigrazione, cooperazione internazionale.

Brunello Brunetto, alla sua prima legislatura in Regione Liguria, ha 64 anni ed è residente a Loano. È laureato in Medicina e Chirurgia presso l’università di Genova e ha conseguito la specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore.

Fino all’elezione in consiglio regionale è stato direttore del dipartimento di Emergenza Urgenza dell’ Asl2, professore a contratto della Scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’università San Raffaele di Milano, direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione degli ospedali di Savona e Cairo Montenotte e responsabile dell’area Trauma del dipartimento interaziendale regionale Emergenza-Urgenza presso Alisa.