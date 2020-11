Recovery Fund, Vaccarezza (Cambiamo): “La Regione lavora per una Liguria migliore”

Liguria. “La Giunta regionale Ligure ha varato nella riunione di oggi una serie di provvedimenti fondamentali per il nostro territorio. Quattro macro ‘pacchetti’, ambiente, infrastrutture, rifiuti, sanità, con all’interno diverse azioni volte al ripristino, sistemazione e costruzione di importanti cantieri specifici e differenti per ogni settore”. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale e capogruppo in Regione di “Cambiamo!” Angelo Vaccarezza.

“Alla Sanità – spiega il consigliere – verrà destinata una cifra molto importante, circa un miliardo e mezzo di Euro: all’interno di questo stanziamento la provincia di Savona assume ovviamente un ruolo importante. Proprio per questo, a questa tranche di finanziamenti dedicherò uno spazio apposito nei prossimi giorni”.

“Le opere – ha proseguito Angelo Vaccarezza -sono classificate per priorità. Una grande soddisfazione per me, e per il collega Alessandro Bozzano, leggere quanto la Provincia di Savona, abbia ottenuto importanti obiettivi. Il raddoppio e lo spostamento a monte della linea ferroviaria Andora – Finale Ligure viene ribadita come priorità tra le infrastrutture più importanti per il nostro territorio. Ma la grande novità è la priorità politica 1 attribuita ad altro fondamentale disegno per dare respiro al territorio e potenziarne i trasporti: la bretella autostradale Albenga Carcare Pedrosa”.

“Non credo sia necessario spiegare di cosa si tratti e della ricaduta che avrebbe in più di un settore. Per anni se ne è parlato, ma è rimasto un concetto astratto.

Oggi invece assume diversi significati: concretezza, vicinanza, ascolto – ha concluso il consigliere regionale -. Concretezza perché ancora una volta, il Presidente Giovanni Toti e l’Assessore Giacomo Giampedrone hanno lavorato per tradurre in azione ciò che fino ad ora era semplice ipotesi. Ascolto e vicinanza perché ancora una volta hanno raccolto li richieste del nostro territorio, ascoltando gli appelli del Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri a nome di tutti i Sindaci della Provincia. All’interno della sezione deputata alle infrastrutture, numerosi anche gli interventi sulla rete viaria provinciale e sulle reti comunali: che dire, un grande lavoro per una Regione sempre più competitiva e proiettata verso il futuro”.