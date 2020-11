Pugilato, Savona pronta ad ospitare i campionati regionali assoluti élite maschili

Savona. Sabato 5 e domenica 6 dicembre, a Savona, presso il palazzetto dello sport di corso Tardy e Benech, si svolgeranno i campionati regionali liguri, valevoli quali fasi di qualificazione ai campionati italiani assoluti élite maschili. L’evento è organizzato dall’Asd Sport Savona Arti Marziali del maestro e fondatore Lorenzo Dibari, in collaborazione con il Comitato regionale ligure Fpi.

La scuola savonese, che vanta ormai un’attività decennale, è conosciuta per il pugilato federale e per gli sport da combattimento quali kick boxing e k1; è affiliata Msp Italia, il cui Comitato regionale ligure è presieduto da Silvia Berardi.

Alle fasi regionali il team savonese schiererà l’atleta di casa Morgan Toselli, élite, 69 kg, già campione ligure in carica; i tecnici che lo allenano sono lo stesso maestro Dibari, Riccardo Milani e Stefano Piazza, entrato da poco nel team. Per la crescita di Morgan si stanno rivelando decisivi anche l’aiuto del compagno di allenamento Silvio Mancini, di Badr El Karim e di tutti i ragazzi del team.

All’appuntamento che andrà in scena a Savona saranno presenti tutti i team e i migliori pugili della Liguria. “I ringraziamenti vanno anche al coach Antonio Moschitta per la sua pronta disponibilità e tutto il suo team di Imperia – afferma Lorenzo Dibari –. Si ringraziano la presidente Fpi Liguria Consuelo Dessena per l’aiuto, il sostegno per l’organizzazione dell’evento dato il periodo complesso legato all’emergenza sanitaria Covid-19, il Comune di Savona per la concessione del palazzetto dello sport e tutti i team che parteciperanno”.

“Ci siamo riuniti, tra i rappresentanti di tutti i team, per poter svolgere l’evento in modo sicuro per gli atleti, rispettando le norme igieniche sanitarie richieste da protocollo sportivo federale affinché si riesca a portare a termine questo evento in modo sicuro – conclude Dibari -. Ricordo che è un evento a porte chiuse, senza spettatori, con la sola presenza di tecnici, atleti e giudici di gara”. Tutti i campioni regionali liguri delle varie categorie di peso élite parteciperanno ai campionati italiani assoluti, che si terranno in luogo e data da definirsi.

