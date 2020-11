Progetto Città rinnova il consiglio di amministrazione: Gaetano Merrone confermato presidente

Savona. Progetto Città rinnova il proprio consiglio di amministrazione con la riconferma di Gaetano Merrone nel ruolo di presidente e di sei dei sette consiglieri uscenti.

Nel corso dell’assemblea svoltasi “online” nella serata di martedì 10, i soci hanno eletto il nuovo consiglio di amministrazione della cooperativa savonese che, lo scorso anno, ha compiuto 30 anni di attività.

Rientrano in consiglio di amministrazione, oltre a Gaetano Merrone, Gloria Sirombra (confermata nel ruolo di vice presidente), Franco Avalli, Nadia Biato, Laura Parodi e Vincenzo Rando. Unica new entry, Francesca Fazio, fisioterapista, alla sua prima esperienza nel cda della cooperativa.

“La modalità di svolgimento dell’assemblea – esordisce Gaetano Merrone, al secondo mandato da presidente – è stata diversa dalle consuete ma, purtroppo, in questa fase dobbiamo rinunciare a molte cose a cui eravamo abituati. È stato un mandato molto particolare quello che si è chiuso, è coinciso con il trentennale della cooperativa; il Covid e l’emergenza sanitaria, poi, ci hanno costretto ad essere concentrati solo su quello. L’assemblea, però, è stato un momento anche per guardare alle cose fatte in precedenza. Non ultimo ai conti economici che, grazie al lavoro di tutti, ci hanno consentito di ‘tener botta’”, commenta Merrone.

Con il rinnovo del consiglio di amministrazione si apre un nuovo triennio che vedrà il mondo della cooperazione chiamato, come altri settori, a ripensarsi: “Progetto Città – continua Merrone – è stata capace sin da subito a reagire alla situazione e a ‘ridisegnare’ i servizi e le attività. È il merito è stato dell’organizzazione nel suo complesso e dei singoli socio. A nome del consiglio di amministrazione, voglio ringraziare ogni singola socia e socio; voglio ringraziarli per l’impegno costante e la passione che manifestano quotidianamente nel lavoro. Infine, voglio ringraziare Riccardo Viaggi che dopo 27 anni non sarà più in consiglio e voglio fare un ‘in bocca al lupo’ particolare a Francesca Fazio, new entry in cda e, attraverso di lei, a tutti i consiglieri”, conclude Merrone.