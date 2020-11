Principio di incendio sulle alture di Varazze, vigili del fuoco mobilitati

Varazze. Si sarebbe sviluppato nella notte il principio di incendio che, in questi minuti, starebbe interessando una zona boscosa sulle alture di Varazze, nei pressi di località Castagnabuona.

Sul posto è subito intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. A preoccupare i pompieri sono le forti raffiche di vento – presenti già durante le prime ore del mattino – che rischiano di allargare l’area interessata dalle fiamme.

A supporto della squadra già presente sul posto, in questi minuti si è alzato in volo anche un elicottero dei vigili del fuoco. La zona colpita, infatti, sarebbe un’area particolarmente impervia che non faciliterebbe le operazioni di spegnimento a piedi.

Aggiornamenti in corso.