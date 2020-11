Celle Ligure. L’acqua è fredda ma la giornata invita. E non importa se siamo al 5 di novembre: con ventidue gradi è come essere in primavera e il mare chiama.

Appena terminato il bagno, due impavide signore, ci raccontano che l’acqua è gelida ma, una volta usciti, si sta bene.

Dopo uggiosi giorni di nuvole e pioggia, anche altri due coraggiosi nuotatori (questa volta una coppia di uomini) non hanno resistito alla tentazione di un bagno, mossi dalla splendida giornata e forse dalla nostalgia di un’estate da poco terminata.