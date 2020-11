Prima Categoria: le decisioni del giudice sportivo e la classifica marcatori

Albenga. Le sette partite dei gironi A1 e A2 di Prima Categoria giocate domenica scorsa hanno dato poco lavoro al giudice sportivo.

Matteo Leocadia (Borghetto) è stato fermato per un turno.

Guido Fruzzetti, allenatore del Borghetto, non potrà sedere in panchina per una gara.

Matteo Ottonello, dirigente della San Filippo Neri Albenga, è stato squalificato per una giornata.

La classifica marcatori del girone A1 dopo 4 giornate:

9 reti: Canu (Andora)

4 reti: Balestrino, Vallone (Savona), Sfinjari, Caneva (Pontelungo)

3 reti: Proglio (Andora), Colli (Baia Alassio), Guardone (Pontelungo)

2 reti: Muller (Carlin’s Boys), Brizio, G. Calvini (Atletico Argentina), Zouita (Baia Alassio), Stefanzl, Metalla (Savona)

1 rete: Gamba, Eretta (Savona), Chariq, Greco, Giampà, Setti (Pontelungo), Vecchiotti, Ferrigno, Russo, Macaluso (Atletico Argentina), Mascardi, Primoceri, Xhemali, Arrigo, Michero (Andora), De Nicola, Cuneo, Malouki (Carlin’s Boys), Principato, Bellissimo, Pecar (San Filippo Neri Albenga), Secci (Oneglia), Ponzo (Borghetto)

La classifica marcatori del girone A2 dopo 4 giornate:

5 reti: Macagno (Vadese)

4 reti: Carminati (Letimbro)

3 reti: Jabbi (Altarese)

2 reti: R. Tona (Vadese), M. Intili (Speranza), Laudando (Aurora Calcio), Manti, Bonifacino (Olimpia Carcarese)

1 rete: Ciravegna, Bove, Torra, Rovere (Millesimo), Valdora, Battistel, Molinari (Letimbro), M. Gennarelli (Mallare), Roveta, Torrengo (Aurora Calcio), Quaglia, Vittori, Berardi (Vadese), Briano (Speranza), Zizzini, Brovida (Olimpia Carcarese), Crocetta, Panucci, Cham (Speranza), Perrone, Fabbretti, Bazzano, Olivieri, L. Intili, Raffa, Serra (Quiliano&Valleggia)