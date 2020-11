“Posso andare a fare la spesa in un altro comune?”: la polizia locale risponde ai vostri dubbi sulla zona arancione

Savona. Numerosi sono ancora i dubbi su cosa i savonesi possono o non possono fare in questa fase transitoria di “zona arancione”. A suggerirlo tutti i messaggi che ci avete inviato in questi giorni. Proprio per cercare di fare chiarezza e levare ogni dubbio (oltre evitare salate sanzioni), perciò, abbiamo deciso di porre i vostri interrogativi al comandante della polizia municipale di Savona Igor Aloi.

Ecco le domande più frequenti e le risposte del comandante.

1) Se parto da casa a piedi per fare una passeggiata nei boschi per trekking e sconfino in un altro comune incorro in sanzioni?

La norma prevede il divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblico o privati in un Comune diverso da quello di residenza. A piedi tale divieto parrebbe non sussistere.

2) Io vivo a Carcare e ho la barca attualmente in un’officina a Savona per fare manutenzione. Sabato 14 novembre, quando me la consegnano dovrei portarla via mare a Borghetto Santo Spirito dove ho il mio ormeggio. Questo tipo di spostamento (Carcare-Savona-Borghetto) rientra in quelli autorizzati? Devo avvisare la capitaneria o un altro istituto?

La norma prevede il divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblico o privati, in un Comune diverso da quello di residenza; non pare ravvisarsi nel quesito proposto alcuna giustificazione in merito a detto spostamento.

3) E’ consentito andare a pesca in mare con la barca, anche se il mezzo è ormeggiato in un porto di un Comune diverso da quello di residenza?

La norma prevede il divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblico o privati, in un Comune diverso da quello di residenza; non pare ravvisarsi nel quesito proposto alcuna giustificazione in merito a detto spostamento. Ciò, salvo che la pesca non sia svolta nell’ambito della propria attività lavorativa.

4) Per quanto riguarda la raccolta di olive ci sono innumerevoli casi dove gli uliveti sono in comuni diversi dal Comune residente. Le persone possono andare a raccoglierle o devono rinunciare?

Al quesito ha risposto più autorevolmente la Regione Liguria nella persona dell’assessore Alessandro Piana (leggi qui la notizia)

5) Dovendo liberare casa entro il 1° dicembre, è considerata “necessità” effettuare il trasloco nel Comune dove si prenderà la residenza a partire da dicembre?

A nostro parere la necessità di liberare l’alloggio per doversi trasferire altrove rientra nelle fattispecie derogatorie previste dal DPCM. Le consigliamo di verificare l’esistenza di eventuali restrizioni nella zona ove andrà a risiedere. Qualora il trasloco fosse effettuato da ditta in possesso dell’apposito codice Ateco l’attività può senz’altro svolgersi trattandosi di esigenza lavorativa senza restrizioni.

6) Posso andare in banca nella mia filiale se è in un Comune diverso dal mio?

La norma prevede il divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblico o privati, in un Comune diverso da quello di residenza; tuttavia nel quesito posto é ravvisabile la fruizione di un servizio non sospeso e non disponibile nel Comune di residenza, purché sia già sussistente un rapporto finanziario e lo stesso servizio non sia erogabile da altra filiale nel suo Comune o con altre modalità – es: rapporti on-line.

7) Posso andare dal mio parrucchiere/barbiere di fiducia a Savona o devo per forza rivolgermi a uno della mia città?

La norma prevede il divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblico o privati, in un Comune diverso da quello di residenza. L’aspetto fiduciario, pur comprensibile, non parrebbe equivalente a giustificare lo spostamento; poiché dal suo quesito non é ravvisabile la fruizione di un servizio non sospeso e non disponibile nel Comune di sua residenza.

8) Devo comprare un computer, vorrei prenderlo in un centro commerciale non nel mio Comune, anche se vicino a casa mia ci sono negozi dello stesso genere: posso andarci lo stesso?

La norma prevede il divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblico o privati, in un Comune diverso da quello di residenza. Dal suo quesito non é ravvisabile la fruizione di un servizio non sospeso e non disponibile nel Comune di sua residenza.

9) Posso andare nel supermercato di un altro Comune, visto che sono in corso offerte e hanno prezzi migliori?

La norma prevede il divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblico o privati, in un Comune diverso da quello di residenza. L’aspetto economico, pur comprensibile, non parrebbe equivalente a giustificare lo spostamento.

10) Chi è iscritto e frequenta un club sportivo in una città diversa può recarvisi negli orari di allenamento?

A nostro parere é possibile esercitare detta attività purché all’aperto, presso centri o circoli sportivi (pubblici e privati) nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento. L’attività deve essere in conformità alle linee guida dell’ufficio per lo sport, non sia disponibile nel suo Comune o città di residenza.

11) Chi ha genitori residenti in un altro Comune, può andare a trovarlo o farsi venire a trovare?

A nostro parere non é possibile, salvo casi di reali situazioni di necessità.

12) Chi ha (da anni) compagno/a, fidanzato/a, in altro comune, può muoversi verso di lei/lui o si è obbligati a non vedersi per tutto il tempo del lockdown (che sarebbe assurdo)?

A nostro parere non é possibile, salvo casi di reali situazioni di necessità.