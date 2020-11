Porti liguri, Paolo Emilio Signorini confermato alla guida di Savona

Savona. “Su proposta del ministro De Micheli ho firmato l’intesa su Paolo Emilio Signorini come presidente dei porti di Genova e Savona e di Mario Sommariva per quello della Spezia”.

Così, in un tweet il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che annuncia la conferma di Signorini alla guida dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Mario Sommariva, invece, va a sostituire Carla Roncallo alla testa di quella del Mar Ligure Orientale.

“Buon lavoro a entrambi – aggiunge Toti – per le moltissime cose che abbiamo da fare per far ripartire la nostra regione. A Carla Roncallo va il mio ringraziamento per l’impegno, i risultati raggiunti e per il suo contributo alla crescita e allo sviluppo della Liguria come prima piattaforma logistica e portuale d’Italia”.