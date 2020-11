Polizia municipale di Alassio cerca un nuovo ufficiale

Alassio. A seguito del pensionamento del commissario Foschini, è stato pubblicato il bando di concorso che scadrà il prossimo 26 novembre, per ricercare una figura da ufficiale presso il corpo di polizia municipale di Alassio.

“E’ dal 1996 che non viene indetto un bando per un nuovo ufficiale – sottolinea il comandante Francesco Parrella – Il recente pensionamento del commissario Foschini ha reso necessario pensare ad individuare una nuova figura che potesse sostituirlo. Ovviamente quando si va a sostituire una figura così esperta e presente da tanti anni nel gruppo si corre il rischio di pagare in termini di esperienza, ma le nuove competenze, i nuovi servizi sempre più operativi necessitano di profili differenti rispetto al passato”.

Il profilo che si ricerca è quello di “una persona al massimo di 45 anni, laureato o in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche”, una persona che “conosca la normativa degli enti locali e quella specifica di settore e sia grado di applicarla sia direttamente nell’istruzione delle pratiche e nelle problematiche gestionali del servizio di appartenenza, sia a completamento di quelle proprie di altri profili. Sia inoltre in grado di elaborare proposte innovative o integrative e gestire procedimenti complessi lavorando per obiettivi e progetti e organizzando le attività delle risorse umane assegnate al servizio di polizia municipale. Sappia valutare i piani di protezione civile e proporre eventuali miglioramenti”.

“Una persona che preveda i trend e ragioni per scenari; che abbia un atteggiamento attivo e spirito di iniziativa nella gestione dei rapporti con le varie tipologie di utenza, relativamente al servizio di polizia municipale. Possieda la capacità di lavorare in un’ottica collaborativa coniugando gli aspetti gestionali e motivazionali nella conduzione del proprio team di lavoro”.

Il vicesindaco di Alassio, Angelo Galtieri, in occasione commenta: “Prosegue il percorso di rinnovamento del corpo di polizia municipale, dopo anni in cui non è stato possibile assumere e dar corso alle sostituzioni di chi o per mobilità o pensionamento lasciava il servizio, già lo scorso anno siamo riusciti ad assumere, sempre mediante apposito bando, tre nuovi agenti a fronte di altrettanti pensionamenti. Oggi il bando riguarda un ufficiale. La speranza, anche vista la situazione del tutto particolare che stiamo vivendo, è che il Corpo di Polizia Municipale sia presto ulteriormente arricchito di nuove forze operative”.

Le prove concorsuali si svolgeranno nel mese di dicembre e prevedranno una prova fisica, propedeutica alle due prove scritte, e una prova orale. L’assunzione decorrerà dal 1° gennaio 2021.