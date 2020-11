Albisola Superiore. Piazza Dante sta diventato a tutti gli effetti un nuovo luogo definito e non più “in divenire” di Albisola Superiore.

Dopo la realizzazione della rotonda, pensata per risolvere il problema del traffico, come la strada alternativa e sostenibile che andrebbe a modificare radicalmente le abitudini dei cittadini – invitandoli a un uso più massiccio delle biciclette -, le arterie principali del centro albisolese (corso Mazzini e Corso Ferraris) sono state asfaltate e dotate di una nuova segnaletica orizzontale.

Nella serata e nella notte di ieri infatti gli operatori si sono impegnati a tracciare le corsie e a delineare le consuete prescrizioni della strada, cancellando definitivamente le strisce gialle di cantiere presenti nei mesi di sperimentazione della nuova viabilità in Piazza Dante.

Ora il nuovo slargo è pronto ad accogliere idee e suggerimenti per il suo allestimento: “Stiamo pensando a un restyling natalizio dell’area, ma al momento non possiamo ancora rivelare nulla” ci anticipa l’assessore Simona Poggi. Un indizio sicuramente farà rima con illuminazioni, ma al momento i dettagli sono ancora sfocati. Nei prossimi giorni sapremo qualcosa in più.