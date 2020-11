Per pochi centimetri di carne

Carne da nascondere, carne da cucire, carne da strappare, carne da violare, carne da spennare, carne da purificare, carne da rinnegare, carne da usare, carne da negare, carne da ignorare, carne da punire, carne da maciullare, carne da vendere, carne da comprare, carne da schiavizzare, carne da deflorare, carne da santificare, carne da sporcare, carne da angelicare, carne da manipolare, carne da seviziare, carne da esibire, carne da depilare, carne da non nominare, carne da mistificare, carne da devastare, carne da proteggere, carne da negare, carne da ferire, filmare, diffondere.

Pochi centimetri di carne in mezzo alle gambe.

Una conchiglia, una calla, un’ostrica succosa.

Il maleficio, il peccato, la tentazione, la perversione, la malattia, l’isteria, la stregoneria, il porno.

Pochi centimetri di carne in mezzo alle gambe.

Carne appetitosa se giovane, carne disprezzabile, se matura.

Pura se carne di figlia, immune da voglie se madre, innocente di lussuria se sorella, neutra se carne di moglie.

Voluttuosa se carne di estranea, comprabile, vendibile, spacciabile, condivisibile.

Pochi centimetri di carne in mezzo alle gambe.

Che avete sempre pensato che fossero vostri.

Pochi centimetri di carne in mezzo alle gambe.

Che proteggete solo se pensiate siano vostri.

Madre. Moglie. Sorella. Figlia.

Pochi centimetri di purezza, verginità, candore, pulizia.

Pochi centimetri di carne in mezzo alle gambe.

Per i quali sbavate, sbrodolate, mentite, rubate.

Pochi centimetri di voglia, libido, pulsione, sangue, fremito.

Pochi centimetri che potete vendere, filmare, diffondere, spacciare.

Centimetri di carne che non difenderete mai.

Che userete per vendetta non sapendo cosa realmente poterci fare.

Pochi centimetri di carne in mezzo alle gambe.

Che avete sempre pensato che fossero vostri.

E non lo sono.

