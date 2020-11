Pallavolo Carcare, allenamenti sospesi per dieci giorni: “Troppe assenze determinate dall’attuale situazione”

La Pallavolo Carcare ha deciso di sospendere le sedute di allenamento a partire da domani per dieci giorni, termine entro il quale si effettueranno nuove valutazioni sulla base dell’evoluzione della pandemia. Il grande numero di assenze ha spinto il sodalizio valligiano a prendere questa decisione, anche in virtù del rinvio dei campionati all’anno nuovo. Proseguiranno, invece, gli allenamenti della prima squadra. Il campionato di B2 dovrebbe scattare il 21 novembre.

