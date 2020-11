Pallanuoto, Serie A1: rinviata la partita tra Florentia e Savona

Savona. Nell’imminente fine settimana è in programma la seconda giornata dei campionati maschile e femminile di Serie A1. Saranno sette, delle nove previste dal calendario, le partite che si giocheranno sabato 21 novembre.

Infatti, in relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di Covid-19, sono state rinviate a data da destinarsi Florentia-Savona per il torneo maschile e Trieste-Verona per quello femminile.

In Serie A1 maschile deve ancora essere recuperata Roma-Trieste, così come Trieste-Padova in Serie A1 femminile.