Pallanuoto, ancora un rinvio per la Rari Nantes Savona

Savona. La Serie A1 maschile di pallanuoto non riesce a ripartire con continuità. Già due dei cinque incontri in programma sabato 28 novembre per la terza giornata sono stati rinviati a data da destinarsi, in relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di Covid-19.

Si tratta delle partite Pallanuoto Trieste contro AN Brescia e Rari Nantes Savona contro CN Posillipo.

Pertanto, dopo aver giocato e vinto sabato 14 novembre contro il San Donato Metanopoli Sport, i biancorossi sono costretti ad un altro weekend di stop, considerato che già sabato 21 novembre il match tra i savonesi e la Rari Nantes Florentia era stato rinviato.