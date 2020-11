Palazzo della Rovere come “brand” di Savona: il Comune cerca finanziamenti per la valorizzazione

Savona. Un nuovo progetto per far rientrare Palazzo Della Rovere nella missione InvestItalia, che dovrebbe garantire 20 milioni di euro per valorizzare il brand di 20 città italiane. E’ stato approvato questa mattina dalla giunta savonese su proposta del sindaco Ilaria Caprioglio.

“Vogliamo cogliere l’opportunità per portare a compimento il programma di valorizzazione di Palazzo della Rovere – spiega il primo cittadino – un immobile di grande valore storico-artistico, situato nel cuore del centro storico-medioevale di Savona, che, per il suo valore e la sua posizione strategica, può costituire un volano di sviluppo per la città”.

Per la candidatura all’avviso “Italia City Branding 2020”, è già stato costituito un gruppo di lavoro interno che si occuperà di presentare la domanda, che ha scadenza il 25 novembre, e non avrà alcun costo per il bilancio comunale.