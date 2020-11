Open day al Liceo Chiabrera di Savona

Savona. Anche in questo difficilissimo anno scolastico il Liceo Chiabrera ha trovato il modo di aprire le porte e aiutare i giovani nella scelta del percorso di scuola superiore che meglio risponda alle loro inclinazioni.

Non potendo ospitarli come di consueto negli ambienti dell’istituto, la scuola, sfruttando gli strumenti con cui studenti e docenti hanno imparato ad avere dimestichezza, offre la possibilità di visitare le aule e i laboratori attraverso un tour online, incontrare i docenti delle materie di indirizzo e gli alunni, che si connetteranno da remoto per soddisfare tutte le curiosità dei futuri nuovi iscritti.

Gli incontri si svolgeranno:

Sabato 5 dicembre dalle 9 alle 12 (4 turni: 9 – 9.45 – 10.30 – 11.15)

Sabato 19 dicembre dalle 9 alle 12 (4 turni: 9 – 9.45 – 10.30 – 11.15).