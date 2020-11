Nutella e la Cucina Italiana promuovono le eccellenze di Albenga con un video girato da BioVio

C’è Albenga, la Piana, le sue eccellenze nel video caricato sui canali Youtube (e già visualizzato da migliaia di persone) de La Cucina Italiana, storica e benemerita testata di enogastronomia che da oltre 90 anni (il primo numero risale al 1929) promuove ricette e prodotti, e della Ferrero, partner di una campagna di promozione della “più amata dagli italiani”: no, non la Cuccarini, ma la Nutella!

Una troupe di videomaker era arrivata ad Albenga ai primi di ottobre per riprendere le bellezza di Albenga, le eccellenze della Piana, l’Isola Gallinara. Poi il “fulcro” del video, una ricetta ligure, rivisitata, dove la Nutella diventi protagonista. Teatro delle riprese la cucina e il patio dell’Azienda BioVio, a Bastia d’Albenga, famosa per le aromatiche e, soprattutto, per i suoi grandi vini liguri.

Caterina, Camilla e Carolina, sotto gli occhi soddisfatti di papà Aimone e mamma Chiara, si sono improvvisate attrici e sotto la guida di Carolina, la chef dell’agriturismo di famiglia, hanno cucinato le “fiammette” alla Nutella: in pratica una sorta di baci con farina di nocciole e cioccolato “incollati” con la Nutella. La fine del video mostra la famiglia a tavola dove Aimone diventa protagonista con la ginnastica mandibolare. Dolcetti golosi, da accompagnare con un passito di Pigato.

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa e Stefano, per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici, ogni lunedì e venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli.