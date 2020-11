Alassio/Albenga. Le misure adottate dalle amministrazioni comunali per aderire alle nuove regole e in attesa delle disposizioni del ministero sul nuovo Dpcm hanno modificato le modalità di accesso degli utenti che si recano nei vari uffici comunali.

Nell’ottica di informare i cittadini, disorientati da chiusure e orari ridotti, i Comuni di Alassio ed Albenga hanno accolto la richiesta di IVG.it di fornire informazioni utili ai cittadini, su questi cambiamenti.

Spiega l’ amministrazione comunale alassina: “Relativamente alle misure messe in atto dal Comune di Alassio per ridurre al minimo la presenza del pubblico negli uffici e offrire strumenti utili alla cittadinanza per accedere ai servizi comunali, ci siamo mossi su due fronti. Da una parte l’installazione di un sistema informatizzato di gestione delle code nell’atrio del palazzo comunale per quegli uffici che effettuano ricevimento del pubblico, in alternativa o in alternanza agli appuntamenti programmati (in fase di avvio); dall’altro l’implementazione sul portale web istituzionale di un sistema di prenotazione online degli appuntamenti con gli uffici (già avviato). Grazie al grande lavoro dell’ufficio informatica del comune che si è impegnato nell’adeguamento della rete e delle tecnologie abbiamo un sistema integrato intelligente e funzionale”.

“Non è possibile invece dare dettagli precisi sui giorni di ricevimento e orari perché probabilmente cambieranno durante la fase iniziale del nuovo lockdown e per alcuni servizi sono previsti persino collegamenti tramite Skype limitati ad una sola giornata. Comunque, sempre nell’ottica di una maggiore informazione ai cittadini – spiega l’amministrazione – saranno comunicate nel dettaglio e reperibili sul portale web cittadino. Riguardo invece il numero dei dipendenti comunali in smartworking, potrebbe essere prematuro dare delle stime, poichè siamo in attesa delle disposizioni del ministero della pubblica amministrazione e del dipartimento della funzione pubblica che molto probabilmente incentiveranno il più possibile questa modalità lavorativa. Disposizioni considerate ormai imminenti. A completamento del quadro ci sono tutte le misure poste in atto in termini di sicurezza degli accessi del pubblico con rilevazione della temperatura all’ingresso, erogatori di gel disinfettante per le mani ed obbligo di indossare la mascherina”, conclude l’amministrazione comunale alassina.

Stringata la risposta del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis che invita i cittadini a “non accedere agli uffici comunali e comunque attendere le disposizioni del nuovo Dpcm che darà delle indicazioni in tal senso”.