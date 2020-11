Alassio. Domenica 15 novembre è stato aperto alla comunità il nuovo Centro di Carità presso i locali delle opere parrocchiali di San Giovanni in Alassio.

Il centro, già attivo dal martedì successivo, è stato inaugurato nella giornata mondiale dei poveri istituita da Papa Francesco nel 2017, con la visita e la benedizione dei locali che ospitano da parte nostro Vescovo, Guglielmo Borghetti.

Il martedì dalle 16 alle 18 e il venerdì dalle 10 alle 12 sarà possibile accedere ai locali del Centro per ricevere l’assistenza necessaria, dai capi d’abbigliamento per uomo donna e bambino ai generi alimentari non deperibili, giochi e accessori per l’infanzia; non solo, il progetto si inserisce nella rete delle opere caritative della città e della diocesi, tramite cui la Chiesa si fa prossima a chi chiede aiuto, per vestirsi, per un pasto caldo o anche solo per essere ascoltato.

I volontari si occupano anche del ritiro del materiale, al momento negli stessi orari. Quindi chi desidera portare materiale, vestiario e alimenti non deperibili da donare affinchè altri possano giovarne potrà venire negli stessi orari presso i locali del centro.

Questo progetto è nato nel periodo duro del lockdown dagli adulti della parrocchia, ma per funzionare al meglio ha bisogno dell’aiuto di tutti, per rendere vive le parole del Papa “i poveri sono al centro del Vangelo, serve il coraggio dell’Amore”. Invitiamo pertanto tutti a collaborare, anche solo a diffondere la notizia della presenza di questa opera.