La nuova stagione della B2 e le avversarie della Pallavolo Carcare nella prima fase

La Federazione ha stabilito il nuovo format del campionato di B2 femminile che vedrà impegnata la Pallavolo Carcare di coach Alberto Battistelli, da pochi giorni promosso al ruolo di primo allenatore al posto di Marco Oddera.

Nuova struttura. La decisione è stata passare alla formula dei due gironi, che saranno formati da sei squadre. “Lo scopo – si legge nella nota federale – è quello di creare raggruppamenti “zonali” in maniera da agevolare in questa fase delicata gli spostamenti tra regioni e province. Nella prima si disputeranno gare di andata e ritorno tra le sole squadre presenti nei sotto gironi: in totale ogni squadra giocherà 10 partite”. Vi sarà poi una seconda fase, in cui ogni compagine sfiderà in match di sola andata (tre in casa e tre in trasferta) i team dell’altro mini raggruppamento. Alla fine, si stilerà una classifica complessiva. “Grazie al nuovo format si manterrà la possibilità di disputare i playoff, spostando la fine degli stessi nel mese di giugno 2021. Gli obiettivi primari della Fipav sono far riprendere l’attività alle sue società e al tempo stesso garantire la sicurezza a tutti coloro che parteciperanno ai campionati di serie B, sia in veste di giocatori, che di tecnici e di addetti ai lavori”, tiene a sottolineare la Federazione.

Quando si giocherà? Come già caldeggiato nelle scorse settimane, la speranza è quella di poter ripartire nel weekend del 23/24 gennaio e la conclusione della prima parte di stagione cadrebbe nel fine settimana del 27/28 marzo. Si ripartirà poi il 24/25 aprile con le partite di sola andata, che si concluderanno il 29/30 maggio.

Chi saranno le avversarie del Carcare? Le ragazze dell’Acqua Calizzano Carcare se la vedranno nella prima fase contro Libellula Area Bra, Bosca Ubi Banca Cuneo, L’Alba Volley Cn, Serteco V School Genova e Normac AVB Genova. Poi, a partire da aprile, sfide di sola andata con Caselle Volley TO, Bzz Piossasco, Reale Mutua Chieri, Unionvolley Pinerolo, Ascot Labormet e Bluetorino Volley.