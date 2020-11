Noncifermiamo: il Volley Team Finale non si ferma!

Il Volley Team Finale non si ferma. O almeno, prova a non fermarsi!

Gli allenamenti delle prime squadre maschile e femminile della sezione di pallavolo della Polisportiva del Finale, non si sono quasi mai fermati: sono sempre avvenuti nel pieno rispetto dei protocolli vigenti.

Da qualche settimana, inoltre, ha ripreso anche tutto il settore giovanile maschile a pieno ritmo, mentre da lunedì scorso anche il gruppo femminile è rientrato in palestra.

E per i più piccoli a cui le regole hanno imposto lo stop? Coach Visca ha iniziato degli incontri online su piattaforma Zoom a cui sia i bambini dell’S3, sia le ragazzine del gruppo under 12/13 partecipano con entusiasmo!

Come tutti sappiamo la situazione non è facile in questo momento, ma grazie alla volontà e alla passione di allenatori, dirigenti, atleti e genitori si cerca di dare comunque un messaggio positivo e di speranza per un futuro ritorno alla normalità in palestra ma non solo!

Forza Volley Team Finale!!

Nella foto una sessione di allenamento online di Coach Visca.