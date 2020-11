“Non inquinate l’ambiente”: le alunne della 5c di Villapiana scendono in campo a dare l’esempio

Savona. Si sono ritrovate munite di guanti, sacchetti e mascherine nei giardini del quartiere di Villapiana, a Savona, e insieme hanno iniziato a raccogliere cartacce, lattine e molto altro ancora.

Agata, Anna Sofia, Azzurra, Cristina e Nicole sono le bambine della classe quinta C di Villapiana che hanno deciso, di loro iniziativa, di dare un esempio concreto: “In dieci minuti abbiamo già raccolto quattro sacchi mezzi pieni -raccontano le bambine in un video -. Non inquinate l’ambiente e se lo inquinate, pulitelo!”.

Serve aggiungere altro a questa lodevole iniziativa? A nostro avviso, no.