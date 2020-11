Non chiudete Ostreticia e Ginocolgia a Pietra anzi RiAprite Albenga

Come si può in questo momento dove i cittadini hanno perso fiducia nelle istituzioni chiudere servizi essenziali come ostreticia e ginecologia a Pietra?

Noi siamo molto preoccupati per le scelte che si stanno facendo in provincia di Savona a riguardo della sanità e non avere un rappresentante nella Giunta Regionale della zona ci fa pensare che vedremo tempi ancora più bui .

Già Albenga aveva perso questi reparti ora pure Santa Corona cosi’ da avere il punto più vicino a Savona ma che gioco è ?

Qui non si sta valutando la territorialità e noi ci domandiamo e diciamo dove sono i Consiglieri eletti in Provincia di Savona tra l’altro uno anche medico ?

ma ora la campagna elettorale è finita quindi ” passata la festa gabbato lo santo ” .

Chiediamo con forza che non venga fatta tale scelta anzi che venga previsto già per il prossimo anno la riapertura di ostreticia e ginecologia anche ad Albenga magari ridando vita al nostro punto nascite .

Chiederemo al nostro rappresentante in Consiglio Comunale il Presidente Diego distilo di predisporre un ordine del giorno a difesa della sanità ingauna e savonese , l’ unico rammarico è non averlo seduto in Consiglio Regionale poichè siamo certi che con lui la battaglia oggi sarebbe aperta .

Inoltre promuoveremo un iniziativa di raccolta firme on line da inviare al Presidente Toti affinchè ascolti questa parte del territorio che è stata molto importante a far eleggere l’attuale maggioranza

Saverio Gaglioti

Aria Nuova per Albenga

Solo per Albenga