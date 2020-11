Orco Feglino. Alla luce dell’emergenza Covid, le associazioni coinvolte nell’organizzazione del presepe vivente di Feglino ritengono sia più prudente rimandare la manifestazione all’anno prossimo.

“Per tutti i figuranti di ogni età sarà una grande rinuncia: senza presepe, per noi, non è Natale – spiegano – Siamo già al lavoro però per trovare soluzioni alternative nel rispetto delle norme, soluzioni a distanza o virtuali, capaci di ricreare l’atmosfera natalizia che da anni regaliamo a centinaia di visitatori”.

Il presepe, nella sua semplicità, è sempre un messaggio di speranza: pastori, falegnami, lavandaie offrono ciò che sanno fare ad un Bambino, che arriva ad illuminare una notte come tante, cambiando le loro vite.

L’edizione 2021 porterà con sé “la consapevolezza di aver attraversato un momento difficile insieme, pronti a rinascere come quel Bambino”.