Nato nelle grotte per sfuggire al bombardamento, un segno del destino: Toirano piange Lucio Canavese

Toirano. Era nato il 13 agosto del 1944, nella grotta di Santa Lucia, dove i genitori avevano trovato riparo durante il cruento bombardamento del giorno precedente. E per questo lo avevano chimato Lucio.

Toirano è in lutto per la scomparsa di Lucio Canavese, vice sindaco del Comune di Toirano nel 2000 e consigliere al Turismo dal 2014 al 2019. Oltre ad essere conosciuto come amministratore aveva anche una nota impresa di noleggio di pianoforti.

“Amico di tante sfide e dei tanti progetti per la nostra Toirano, oggi ci lasci, nella consapevolezza di aver perso una grande uomo, un emerito concittadino. Mancherai molto alla tua Toirano, a questa cittadina che ti ha dato i natali in uno dei giorni più significativi della sua storia” ricorda il sindaco Giuseppe De Fezza.

“La tua nascita nella grotta di Santa Lucia è stata un segno che ti ha accompagnato per sempre durante tutta la tua vita, dedicandola alla comunità con uno sguardo d’amore e di rispetto rivolto alle tue grotte”, conclude il primo cittadino toiranese, che ha espresso il cordoglio e le condoglianze alla famiglia a nome di tutta l’amministrazione comunale.

Lascia la moglie Carmen, i figli Massimiliano e Gianluca, le nuore Nu-oy e Michela, i nipoti Paolo, Stefania, Thipnapa ed Aurora, il fratello Gianluigi e il cognato Mirko.

Il funerale avrà luogo mercoledì 2 dicembre alle ore 14,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Martino Vescovo in Toirano: dopo il rito funebre la salma proseguirà per il cimitero di Boissano. Il Santo Rosario verrà recitato domani, martedì 1 dicembre alle ore 17.00, nella Chiesa della Madonna del Rosario a Toirano.

Non fiori ma offerte all’A.I.L., Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma: la richiesta della famiglia di Lucio.