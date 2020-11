Mixed Zone, la puntata del 2 novembre

Domenica 1 novembre si è giocata la partita tra Sampdoria e Genoa, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Marco Pirovano (allenatore del Campomorone Sant’Olcese, squadra che milita in Eccellenza), Fabio Tobia (allenatore del Legino, squadra che gioca in Promozione) e Gianni Baldi (fino a pochi mesi fa allenatore dell’Angelo Baiardo in Eccellenza) commentano il derby della città di Genova, parlando anche di altri aspetti di attualità calcistica.

Nella seconda parte della trasmissione, a tu per tu con il personaggio Giovanni Baldi, classe 1956, che ci parla del suo modo di interpretare il calcio e di vivere il mondo del pallone, raccontandoci alcuni aneddoti e i capitoli più significativi della sua carriera di calciatore, con le maglie di Olbia e Pontedecimo, e di quella di mister, nella quale ha condotto, tra le altre, Anpi Sport E. Casassa, Arenzano, Borgoratti, Borzoli, Little Club James, Molassana Boero, Angelo Baiardo.