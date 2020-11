Millesimo, un caso di positività alle scuole medie: da domani didattica a distanza

Millesimo. Un caso accertato di Covid nelle scuole medie di Millesimo, al via la didattica a distanza per tutti gli alunni. Da domani, 6 novembre, fino a data da destinarsi, il plesso dell’istituto comprensivo “Luzzati”sarà attivo soltanto in modalità integrata digitale.

Questo a fronte di un numero cospicuo di docenti posti in quarantena, che, pertanto, non possono garantire le lezioni in presenza alla scuola secondaria di primo grado.

Alunni e genitori sono stati invitati a consultare il registro elettronico per conoscere orari e informazioni già per la giornata di domani.