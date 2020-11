Millesimo. Approvata in Consiglio comunale la delibera per i lavori di restyling ai giardini di piazza IV Novembre. L’amministrazione ha avviato l’iter per la progettazione dell’area verde, di circa 4.500 mq, che si trova alle spalle del municipio.

L’obiettivo? “In collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Savona, provvederemo a bandire un concorso di idee per sviluppare un progetto che faccia diventare l’area il nuovo fulcro sociale e ricreativo del centro storico” spiega il sindaco Picalli che aggiunge: “Il restyling dei giardini faceva parte del nostro programma elettorale ed ora, come promesso, siamo partiti con la pianificazione dell’opera”.

Foto 2 di 2



“Uno dei punti fermi del progetto dovrà essere il verde, ci sono alcuni alberi che purtroppo non sono più recuperabili, si dovrà dunque provvedere alla loro sostituzione con piante sane. Questo è solo l’inizio, ci auguriamo che anche i professionisti del territorio partecipino al concorso con le loro idee” conclude il primo cittadino.