Millesimo. In questi giorni i responsabili del 118, nel sopralluogo effettuato presso l’elisuperficie di Millesimo vicino al cimitero comunale, hanno riverificato e riapprovato l’attuale superficie georeferenziata. La pista è considerata quindi immediatamente area autorizzata per il volo diurno e notturno.

Una buona notizia per tutto il comprensorio, che continua ad avere una area sicura e a norma per gli elicotteri del 118: la collocazione baricentri ne favorisce infatti l’uso esteso a tutti i Comuni della Valbormida.

“Vista la distanza dagli ospedali vicini e la criticità di molte strade, in particolar modo nella stagione invernale, il mantenimento di questi standard di sicurezza e tempestività di soccorso sono un eccellenza per Millesimo e per tutti i Comuni vicini” commenta il sindaco di Millesimo, Aldo Picalli.