Millesimo e Rocchettese interrompono l’attività, provano a proseguire Quiliano&Valleggia e Soccer Borghetto

Dopo la Cairese e la Priamar, anche il Millesimo e la Rocchettese optano per lo stop degli allenamenti individuali.

“Visto il continuo peggioramento della situazione epidemiologica anche nelle nostre zone – si legge nella nota della società giallorossa – pensiamo che non sia più opportuno andare avanti nemmeno con gli allenamenti individuali, pertanto gli impianti saranno nuovamente chiusi fino al 3 dicembre, in attesa che la situazione migliori. Ci dispiace molto e speriamo di ritornare presto alla normalità”.

Scendendo verso il mare, due società provano mandare avanti l’attività, seppur con molta cautela e in attesa delle decisioni circa il “colore” della Liguria. Il Quiliano&Valleggia farà sostenere alla formazione “A”, impegnata in Prima Categoria, e alla formazione “B”, impegnata in Seconda Categoria, due sedute settimanali con allenamenti individuali di cardio e forza. I giocatori dovranno presentarsi al campo già con la divisa da allenamento e non potranno usufruire degli spogliatoi. Il Soccer Borghetto proporrà a Carparelli e compagni una breve sessione di allenamento settimanale. Il sodalizio rivierasco sta valutando l’opportunità di inserire un secondo appuntamento.