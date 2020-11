Millesimo, al via i lavori per la nuova rotonda di via Trento e Trieste

Millesimo. Al via i lavori per la nuova rotonda di via Trento Trieste con intersezione tra via Garibaldi e via Cavour (davanti al Banco Azzoaglio). L’intervento di riqualificazione urbana, che costerà 288 mila euro, fa parte di un programma in accordo con la Regione Liguria per una nuova mobilità sostenibile.

Come spiega il sindaco, Aldo Picalli: “Il progetto nel suo insieme include due rotatorie: una con incrocio della SP 28bis e via Trento Trieste (quella di cui è stato dato l’inizio lavori) e una con incrocio SP 339 e via Moneta. Ma anche il completamento dell’anello della pista ciclabile con stazioni per ricariche elettriche per e-Bike e auto, nonché maggiore sicurezza delle aree verdi e giochi bimbi”.

“I lavori sono stati consegnati il 30 ottobre ed avranno una durata di ottanta giornate lavorative consecutive – conclude Picalli – Un primo passo per la nuova viabilità di Millesimo dove, insieme ad una migliore fluidità del traffico, ci sarà più sicurezza pedonale, ciclabile e automobilistica”.