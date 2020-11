Liguria. Tempo che si ristabilizza anche sul Meridione; nel corso della settimana il canale perturbato atlantico proverà a farsi strada sul comparto occidentale euro-mediterraneo, ma è ancora presto per stabilire se sulla Liguria tornerà un autunno più mite e piovoso. Ecco le previsioni del Centro Limet per i prossimi giorni.

Previsioni valide per: martedì 24 novembre 2020

Avvisi: tornano venti forti settentrionali, specie sul versante marittimo settore centrale.

Cielo e Fenomeni: addensamenti passeggeri a levante, più concentrati nelle zone interne; dal pomeriggio sereno o poco nuvoloso ovunque.

Venti: rinforzano nuovamente da nord dalle prime ore della notte, rinforzi sino a burrasca tra Voltri e Capo Mele, Golfo di Genova al largo in generale.

Mari: stirato sotto costa o mosso verso Capo Mele, generalmente molto mosso al largo per onda da terra.

Temperature: tornano a calare sulle quote appenniniche e sul genovesato; in recupero le minime di qualche punto sul centro-levante tra il fondovalle e la fascia costiera.

Costa: min +6/11°C, max +9/15°C

Interno: min -5/+3°C, max +7/13°C

Previsioni valide per: mercoledì 25 novembre 2020

Cielo e Fenomeni: stabile e soleggiato, velature in transito nel corso della giornata.

Venti: moderati e tesi su Capo Mele, specie tra la notte e la mattinata.

Mari: mosso il bacino ovest, generalmente poco mosso altrove.

Temperature: in calo le minime a fondovalle, stazionarie altrove; aumentano le massime tra Genova e Savona.

Tendenza per: giovedì 26 novembre 2020

Velature a tratti spesse, in serata intensificazione della nuvolosità sul settore centrale; nuovi rinforzi da nord a ovest di Capo Mele, mare molto mosso al largo.