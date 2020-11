Liguria. Sulla Liguria continuano ad affluire correnti umide meridionali nei bassi strati che determinano molte nubi e qualche piovasco. Temperature su valori miti. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: domenica 1 novembre 2020

Cielo e Fenomeni: al mattino cieli molto nuvolosi o coperti lungo l’intera fascia costiera con possibili pioviggini/deboli piovaschi intermittenti più probabili sul settore centro-orientale. Qualche schiarita potrà interessare i versanti padani e soprattutto le Alpi Liguri. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata sull’intera regione, anche se qualche schiarita in più potrà interessare l’estremo ponente.

Venti: deboli variabili al mattino, si dispongono dai quadranti meridionali con intensità tra il debole e il moderato nel pomeriggio.

Mari: poco mosso.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime.

Costa: min 13/16°C , max 16/19°C

Interno: min 3/12°C, max 12/18°C

Previsioni valide per: lunedì 2 novembre 2020

Cielo e Fenomeni: giornata grigia con pioviggini intermittenti su buona parte della regione, ampi spazi di bel tempo relegati alle Alpi Liguri e all’Appennino al confine con l’Emilia-Romagna.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mari: tra poco mosso e mosso.

Temperature: pressoché stazionarie.

Tendenza per: martedì 3 novembre 2020

Fin dal mattino molte nubi sull’intera regione con pioviggini sul settore centrale. Nel pomeriggio deboli piovaschi interesseranno l’intera regione. Temperature su valori stabili.