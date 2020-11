Liguria. La parte settentrionale di una perturbazione in transito sul Mediterraneo interesserà la nostra regione durante questo fine settimana, in modo particolare nella giornata di sabato con qualche pioggia. Parziale miglioramento tra domenica e lunedi. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: sabato 28 novembre 2020

Avvisi: Venti tesi da nord sul settore centro-occidentale della costa.

Cielo e Fenomeni: In mattinata locali piogge di debole o moderata intensità interesseranno il settore centro-occidentale della regione, segnatamente il Savonese. Qualche nevicata sulle Alpi Liguri sopra i 1500-1600 metri. Tempo asciutto dal Promontorio di Portofino verso levante. Nel pomeriggio attenuazione delle piogge lungo le coste dove apparirà qualche timida schiarita. Cielo molto nuvoloso nelle aree interne e sui versanti padani con residue piogge in Val Bormida, in attenuazione.

Venti: Moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, deboli orientali altrove.

Mari: Stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature: Stazionarie le minime, in lieve calo le massime

Costa: min +8/11°C, max +12/15°C

Interno: min 0/+6°C, max +6/9°C

Previsioni valide per: domenica 29 novembre 2020

Avvisi: Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali su tutta la regione.

Cielo e Fenomeni: Nubi consistenti nelle aree interne e sui versanti padani con residue piogge al mattino sui settori più orientali, in attenuazione. Lungo le coste prevalenza di schiarite con addensamenti a cappello sullo spartiacque e velature sparse senza conseguenze.

Venti: Moderati/tesi da nord o nord-est.

Mari: Stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo specie sul bacino centro-occidentale.

Temperature: Stazionarie nelle aree interne, in lieve aumento lungo la fascia costiera.

Tendenza per: lunedì 30 novembre 2020

Bel tempo lungo le coste. Nubi nelle aree interne e i versanti padani senza conseguenze. Ventilazione moderata da nord, temperature stazionarie su valori non freddi.