Liguria. Si avvicina una perturbazione che nella giornata di sabato lambirà anche la nostra regione con qualche pioggia. Tra oggi e domani quindi progressivo aumento della nuvolosità sulla Liguria, ma con scarsi fenomeni. Ecco nel dettaglio le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, giovedì 26 novembre, al mattino ampie zone di cielo sereno, ma con il probabile transito di velature o nubi alte specie sul settore centro-orientale. Parziale infittimento della copertura nuvolosa, sempre alta, nel pomeriggio e in serata con belle schiarite solo tra le Alpi Liguri e l’Imperiese occidentale. Non si prevedono piogge. Venti deboli variabili. Mare poco mosso. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 6 e 18 gradi, nell’interno tra -1 e 13.

Domani, venerdì 27 novembre, nubi medio-alte anche fitte su tutta la regione con timide occhiate di sole. Non si esclude qualche debole pioggia o sgocciolio tra il Genovese e il medio Levante tra il pomeriggio e la serata. Tempo asciutto altrove. Temperature in nuovo lieve calo.

Sabato 28 novembre piogge sparse al mattino sulla costa del genovese e del levante e con valori moderati nelle aree interne, tempo asciutto a levante. Qualche nevicata sulle Alpi Liguri sopra i 1500-1700 metri. Ventilazione sostenuta da nord, temperature massime in calo.