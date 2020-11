Liguria. L’allontanamento verso est della depressione mediterranea, consentirà un graduale miglioramento delle condizioni del tempo sul nord-Italia e sulla Liguria tra oggi e l’inizio della prossima settimana. Da martedì aria fredda, di matrice artica, inizierà ad affluire sul nord-Italia, recando un deciso calo delle temperature. Lo affermano gli esperti del Centro Limet.

Previsioni valide per: domenica 29 novembre 2020

Avvisi: Venti tesi/forti da nord/nord-ovest tra Savona e Genova.

Cielo e Fenomeni: Al primo mattino ancora nubi alte e velature solcheranno i cieli della nostra regione, ma con tendenza a rasserenamento ovunque nel corso della giornata. Faranno eccezione i versanti padani dove permarrà della nuvolosità bassa (gaigo).

Venti: Al mattino tesi/forti da nord/nord-ovest tra Savona e Genova, deboli/moderati da nord/nord-est altrove. Ventilazione in indebolimento nel corso del pomeriggio.

Mari: Stirati o mossi sotto-costa, molto mossi invece a largo.

Temperature: Pressochè stazionarie.

Costa: min +8/11°C, max +12/15°C

Interno: min 0/+8°C, max +5/11°C

Previsioni valide per: lunedì 30 novembre 2020

Avvisi: Venti settentrionali moderati sul settore centro-occidentale.

Cielo e Fenomeni: Giornata stabile e prevalentemente soleggiata sulla Liguria, ad eccezione dei versanti padani, dove non mancherà la consuetà nuvolosità bassa.

Venti: Moderati/tesi dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale, deboli altrove.

Mari: Stirati o mossi sotto-costa, tra mossi e molto mossi a largo.

Temperature: Stazionarie o in lieve calo sui rilievi.

Tendenza per: martedì 1 dicembre 2020

Cieli per lo più sereni sui bacini marittimi, nubi basse invece sui versanti padani. Venti moderati dai quadranti settentrionali, mari generalmente mossi. Temperature in generale calo, più marcato sui rilievi.