Liguria. Fine del tempo grigio e delle pioviggini lungo le coste stante la rotazione delle correnti a nord-est. Nelle aree interne le nubi basse permarranno ancora per 24-36 ore, specie sui versanti padani centro-occidentali, ma senza produrre piogge.

Secondo gli esperti del Centro Limet, tra la notte e la mattinata di oggi giovedì 5 novembre progressive schiarite si apriranno lungo la fascia costiera, specie centro-orientale. Queste schiarite si consolideranno nell’arco della giornata. Nelle aree interne permarranno invece nubi basse più intense sul versanti padani centro-occidentali con sconfinamenti “a cappello” sui valichi dove non si escludono sottili pioviggini.

Venti tra moderati e forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, moderati da nord-est a levante. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature minime in calo, in aumento le massime lungo le coste: sulla costa minime tra 13 e 15 gradi, massime tra 18 e 21 gradi; all’interno minime tra 9 e 12 gradi, massime tra 13 e 16 gradi.

Domani, venerdì 6 novembre, ancora addensamenti bassi specie al mattino sui versanti padani centro-occidentali, in attenuazione nell’arco della giornata, cielo sereno lungo le coste.

Venti tesi da nord in particolare nell’area compresa tra Genova e Savona, e nella zona di Capo Mele. Mare stirato sottocosta, mosso al largo, in particolare sui bacini centro-occidentali. Temperature in aumento, soprattutto nei valori massimi.

Sabato 7 novembre sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Velature in arrivo a ponente in serata.

Tramontana in attenuazione, temperature gradevoli.