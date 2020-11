Liguria. Alta pressione sul Mediterraneo e sull’Italia con tempo nel complesso buono. Venerdì 20 un fronte freddo lambirà anche la nostra regione senza apportare fenomeni di rilievo. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 18 novembre 2020

Cielo e Fenomeni: Bel tempo su tutta la regione. Da segnalare solo qualche nube bassa sui versanti padani centro-occidentali al mattino, in rapido dissolvimento.

Venti: Moderati da nord al mattino sul settore centro-occidentale della costa, deboli altrove. In giornata ventilazione debole ovunque.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Stazionarie le minime, il contenuto aumento le massime

Costa: min +10/14°C, max +18/21°C

Interno: min +7/10°C, max +13/17°C

Previsioni valide per: giovedì 19 novembre 2020

Cielo e Fenomeni: Bel tempo ovunque al mattino. Nel pomeriggio aumento delle nubi sul settore centro-orientale costiero senza piogge. Tendenza a temporali in mare aperto prima di notte.

Venti: Deboli o moderati da sud-est.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: In lieve calo.

Tendenza per: venerdì 20 novembre 2020

Avvisi: Venti forti da nord.

Cielo e Fenomeni: Nubi al mattino con qualche fenomeni nei settori interni, bel tempo nel pomeriggio. Vento a raffiche da nord, temperature in calo.