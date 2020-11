Mercato di Savona, in arrivo tre nuovi bagni chimici: ecco dove verranno installati

Savona. “A partire da lunedì, al fine di garantire i servizi igienici in tutta l’area mercatale a seguito della chiusura di bar e ristoranti, saranno posizionati tre WC chimici a supporto del mercato del lunedì”. Lo comunica, in una nota, l’assessore alle attività produttive savonesi Maria Zunato.

I nuovi servizi verranno installati in via Monti, in piazza Popolo lato giardino incrocio via Astengo/via Guidobono e in via Verzellino tratto via Manzoni/Corso Italia pedonale.

“Ricordo – conclude l’assessore – anche il posizionamento di un wc in piazza del Popolo per il mercatino degli agricoltori del mercoledì”.