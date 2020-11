Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa, l’edizione numero 32 andrà in scena giovedì 22 luglio

Celle Ligure. Anche l’entusiasmo degli amici del CAG Geneve che avrebbero dovuto ospitare l’organizzazione del congresso EAP del trentennale ha dovuto fare i conti con i severi limiti imposti dalla pandemia.

Ma, guidati dalla spinta inarrestabile del presidente Pablo Cassina, hanno comunque organizzato alla perfezione una edizione in web-call, sicuramente densa di contenuti, aggiornamenti, proposte e progetti per un futuro denso di spunti interessanti.

Si parte da una nuova immagine grafica e web, già in parte anticipata dal rinnovato sito www.eap-circuit.eu che già ospita l’anteprima del calendario 2021 che presenta importanti conferme e stimolanti nuove proposte.

In questo contesto d’eccellenza Celle Ligure, una delle tre realtà che nel 1990 diedero origine al circuito EAP, torna a proporre il Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa indicando la data di giovedì 22 luglio. L’edizione numero 32 avrebbe dovuto svolgersi nel luglio 2020 ed è stata annullata a causa della situazione Covid-19.

Confidando in una evoluzione positiva dello scenario nazionale ed internazionale il progetto prevede lo svolgimento dei primi eventi collaterali al Meeting già nella primavera prossima, includendo il Meeting Arcobaleno Scuola di inizio giugno.

Queste le prime impressioni del Comune di Celle Ligure e del Centro Atletica Celle Ligure, coorganizzatori dell’evento.

Stefania Sebberu, assessore allo sport del Comune di Celle: “Il mio primo Meeting Arcobaleno che si sarebbe dovuto svolgere quest’anno, per ovvi motivi è stato rimandato al 2021. La volontà di avere nuovamente per il 2021 la possibilità di ospitare un evento sportivo così importante a livello internazionale, mi elettrizza. Il Meeting è anche per tutti noi, per Celle e per il settore sportivo una finestra meravigliosa per il rilancio d’immagine della cittadina, partendo dall’abbinamento sport-turismo. Voler continuare ad investire in questo progetto non avvalora soltanto l’ambito sportivo ma è un segnale importante per le strutture alberghiere e per il settore del terziario. Già dalla primavera se ci sarà la possibilità di ospitare i tradizionali stages dei gruppi sportivi stranieri presso l’impianto Olmo/Ferro ci faremo trovare preparati ad accogliere tutti i ragazzi e gli atleti con i relativi dirigenti sportivi e lo staff. Essere in questo meraviglioso circuito è sinonimo di eccellenza e noi siamo onorati di venire citati insieme a metropoli conosciute in tutto il mondo. Lo sport, alla base di tutto questo deve continuare; lo sport è benessere, è socialità, è apprendimento di regole e ruoli fondamentali alla crescita dei nostri ragazzi”.

Marco Calcagno, presidente del Centro Atletica Celle Ligure: “Dopo la forzata e dolora rinuncia alla organizzazione dell’edizione 2020 del Meeting è nostra intenzione tornare a proporre l’evento, forti del confermato sostegno del Comune di Celle Ligure e confidando di poter rimettere in gioco le fondamentali sinergie che negli anni scorsi ci hanno consentito di portare il nostro piccolo paese nell’ambito internazionale dello sport. Auspichiamo ci sia la possibilità per tornare ad avere i Rappresentanti di molte nazioni sia europee che extra europee, in virtù dei forti rapporti di amicizia e collaborazione che partendo dal Circuito Europe Athletisme Promotion raggiungono anche alcune realtà sudafricane, australiane ed americane”.

Tornando ai lavori del congresso, approvato anche il nuovo logo del circuito ed aggiornato il regolamento che fissa i parametri base dei membri iscritti all’EAP.

Rispetto agli appuntamenti agonistici alcune forzate rinunce al progetto organizzativo 2021: la danese Aarhus, la belga Door (appuntamento indoor), la francese Valence.

Sono annullate, causa situazione Covid-19, le tappe “al coperto” previste a gennaio ad Amsterdam e Kuldiga.

Entrano a far parte del circuito tre nuove realtà: l’italiana Codroipo (Udine) che porta in dote una consolidata esperienza nell’organizzazione di eventi handysport e i due eventi in Croazia di Zadar e Krapany.

Di seguito l’estratto del comunicato ufficiale del presidente EAP, l’elvetico Pablo Cassina.

Dopo l’interessante eConvention EAP, l’ EAP è particolarmente felice di accogliere 3 nuovi Meetings!

– Codroipo (IT), Meeting Città di Codroipo (+ Para Athletics)

– Zara (CRO): Zara Settembre e Festa 2021

– Krapanj (CRO): Sfida di salto in alto

È stata una giornata molto piena ed è molto soddisfacente vedere che la passione suscita l’interesse di tutti per i temi e i progetti presentati e discussi.

Siamo stati onorati all’inizio della convenzione dalla presenza di Christoph Seiler, presidente della Swiss Athletics, il cui discorso è stato particolarmente apprezzato.

′′ A nome della Swiss Athletics “, Il sig. Seiler, si è congratulato con l’EAP per il lavoro Ha proseguito affermando di essere ′′ praticamente convinto che nel prossimo futuro, incontri internazionali come quelli dell’EAP diventeranno ancora più importanti, specialmente per i giovani atleti “. (…) ′′ Continuate il vostro lavoro: è fondamentale!” (…) ′′ Abbiamo bisogno di questo, i nostri atleti hanno bisogno di iniziative di questo tipo e abbiamo bisogno dei Meeting EAP ora più che mai!”

—

• Riunioni di pista.

Grande interesse ha suscitato la presentazione dell’avanzato sistema di ricerca di incontri mondiali (trackmeetings. info) a cui l’EAP ha partecipato con orgoglio alla definizione di molte caratteristiche.

• Campo di formazione estivo EAP

La prossima estate i membri dell’EAP parteciperanno ad un campo di allenamento in quota.

• Anche il nuovo logo è stato presentato e cambierà progressivamente tutta la comunicazione.

Questo il calendario 2021 EAP confermato al termine del Congresso:

24 Aprile CATANIA ITA 8 Maggio MALTA MLT 23 Maggio PALAFRUGELL ESP 26 Maggio BELFAST IRL 29 Maggio CASTIGLIONE DELLA PESCAIA ITA 5 Giugno BUDAPEST HUN 12 Giugno GINEVRA SUI 19 Giugno NIVELLES BEL 26 Giugno BIELLA (EAP Future) ITA 26-27 Giugno EXAHAM (EAP Combined Event) GBR 3 Luglio LOUGHBOROUGH GBR 10-11 Luglio CODROIPO ITA 22 Luglio CELLE LIGURE ITA 3 Agosto KRAPANJ CRO 22 Settembre ZADAR CRO

Complessivamente 15 occasioni di incontro in 9 Paesi europei, la conferma di una importante realtà divulgativa e qualificata che si basa su ideali sportivi sociali e culturali ed è resa possibile dal forte coinvolgimento ed impegno di un notevole numero di volontari, e che ha al suo interno anche una ulteriore proposta riservata ad atleti paralimpici, il Circuito “Sport Together/Insieme nello Sport”. Un comparto che verrà sicuramente incrementato grazie all’apporto di competenze ed esperienze specifiche degli Organizzatori di Codroipo, capitanati da Matteo Tonutti.