“Manda anche tu un messaggio per i nostri nonni”: ecco l’iniziativa solidale della residenza Santa Caterina di Varazze

Varazze. “Invia un pensiero, un ricordo per sentirci vicini”. E’ da questo messaggio che parte l’iniziativa promossa dalla residenza protetta Santa Caterina di Varazze e con il sostegno del Teatro Sacco di Savona, per rompere l’isolamento che oggi gli ospiti anziani vivono nelle residenze protette, lontani dalla vista e dagli abbracci dei loro cari parenti ed amici.

“Se oggi è il tempo in cui non possiamo veicolare amore attraverso il contatto fisico, proviamo allora ad allargare la sfera affettiva – affermano dalla residenza – Per questo invitiamo tutte le persone amorevoli che intendano sostenere i nostri nonni, le nostre ‘biblioteche viventi’ ad inviar loro pensieri, messaggi, foto, poesie, lettere, video, che poi raccoglieremo e leggeremo condividendoli con tutti loro”.

Da sabato 28 novembre partirà questa campagna di solidarietà che, oltre all’invio postale, si metterà in moto grazie a WhatsApp: “Nei mesi scorsi abbiamo già sperimentato con successo questa modalità di comunicazione, organizzando delle videochiamate con i parenti tecnologicamente più attrezzati. Con l’inverno alle porte e le festività natalizie in arrivo questa iniziativa può significare molto prendersi cura del loro patrimonio affettivo e al tempo stesso, nutrire la nostra memoria storica familiare” commentano dalla residenza protetta.

Per inviare il proprio messaggio è possibile scrivere alla Residenza Protetta Santa Caterina via Giovane Italia,34 Varazze 17019 ( SV), oppure inviare un messaggio WhatsApp agli Ospiti del Santa Caterina al numero 333 208 26 50.

Prima che arrivino i messaggi, dalla residenza protetta ci tengono a diffondere un loro pensiero: “I fiumi non bevono la propria acqua, gli alberi non mangiano i propri frutti, il sole non brilla per se stesso ed i fiori non disperdono la propria fragranza. Vivere per gli altri è una regola della natura. La vita è bella quando tu sei felice, però la vita è molto meglio quando gli altri sono felici anche per merito tuo . La nostra natura è di essere al servizio”.