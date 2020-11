Mallare, il docente Tik Toker Sandro Marenco diventa la star dei giovanissimi

Mallare. Aveva superato il milione di followers con un Tik Tok nel lockdown della scorsa primavera, ma la fama dell’insegnante Sandro Marenco è destinata ad aumentare. Originario di Mallare, vive e lavora ad Alessandria al liceo Scientifico Galilei. Si occupa di sostegno ed è docente di inglese e tedesco, ma non solo, collabora con emittenti radiofoniche ed ora anche la tivù si è accorta del suo innegabile talento.

Il modo con cui riesce a divertire i più giovani ironizzando sulla didattica digitale integrata, o sulla scuola ai tempi del coronavirus, ha fatto sì che la sua passione venisse notata per poter interagire con i ragazzi anche con messaggi importanti. Ad esempio alcuni medici degli ospedali piemontesi e lombardi, tra cui il San Raffaele, gli hanno chiesto di sensibilizzare gli studenti all’uso della mascherina.

Proprio per le sue doti umane e professionali Marenco affascina e coinvolge gli utenti di Tik Tok, il social che spopola tra i giovanissimi, prendendosi in giro e mettendosi in gioco con un video al giorno per affrontare con “profonda leggerezza” le difficoltà e le carenze della scuola in questo anno così complicato.

Oggi pomeriggio, dalle 16.20, sarà ospite alla trasmissione di Rai Uno “Italia Sì” condotta da Marco Liorni, e il docente oltre ai suoi followers avrà davanti al piccolo schermo tutti gli amici valbormidesi (nonché la famiglia) che continuano ad apprezzarlo per la sua simpatia. Per poter vedere i video su Facebook e Instagram basta cliccare #unvideoalgiornoeffettomela.