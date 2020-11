Lutto al Rapallo Rivarolese, morto il presidente Maurizio Verrini

Rapallo. La scomparsa di Maurizio Verrini, presidente del Rapallo R. 1914 Rivarolese, lascia un vuoto enorme nel movimento calcistico della Liguria. Da tempo era ricoverato all’ospedale San Martino di Genova. Ha lottato con grande forza e dignità. Si è spento ieri sera lasciando nel più profondo dolore e sconforto la moglie e i figli. Imprenditore nel settore ittico, era titolare a Rapallo della Geo Fisch. Appassionato sportivo, conoscitore del calcio, era una persona entusiasta, pieno di idee e iniziative, sempre collaborativo per tutto ciò che riguardava il mondo del calcio.

Giulio Ivaldi, presidente del Comitato regionale ligure della Lega Nazionale Dilettanti Figc, lo ricorda così: “Maurizio è stato un grande amico, una persona sincera, schietta. A volte anche passionale, ma sempre nel rispetto delle istituzioni e delle persone. Ha fatto moltissimo per tutto il nostro movimento e lo ringrazierò sempre di cuore per questo. Ci mancherà tantissimo. Siamo vicini ad Antonio e alla società Rapallo Rivarolese così come alla sua famiglia a cui vogliamo inviare il commosso abbraccio di tutto il calcio ligure”.

“Il Presidente, i dirigenti e gli atleti di US Priamar 1942 Liguria si uniscono al cordoglio della Società Rapallo Rivarolese per la scomparsa del Presidente Maurizio Verrini” scrive il sodalizio savonese.

“Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i tesserati affranti per la scomparsa del Presidente Maurizio Verrini, esprimono ai familiari e alla Società A.S.D. Rapallo R. 1914 Rivarolese, le più sincere condoglianze per questo profondo momento di lutto” scrive l’Asd Santa Cecilia.