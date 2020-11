L’ordine degli avvocati savonesi aderisce all’iniziativa “avvocati in sicurezza”, test sierologici per gli iscritti al foro

Savona. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona ha aderito all’iniziativa della cassa forense “Avvocati in sicurezza”, promuovendo tre giornate durante le quali , per tutti gli avvocati iscritti al Foro di Savona , sarà possibile sottoporsi ad esami sierologici per COVID 19.

L’iniziativa ha riscosso un grande successo, registrando centinaia di adesioni. Il tutto è stato possibile grazie alla convenzione stipulata con l’ASL2 che ha accolto l’iniziativa come un aiuto fattivo in questo periodo di grande criticità sanitaria e conseguente emergenza sociale.

I fondi per tale operazione sono stati messi a disposizione dalla Cassa Forense Nazionale e stanziati ai Consigli dell’Ordine degli avvocati aderenti all’iniziativa.

Al momento, in Italia, dopo Roma, Napoli e Verona, hanno aderito al progetto solo 15 Consigli dell’Ordine, e il Consiglio dell’Ordine di Savona è il primo della Liguria.

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Savona Avv. Vittoria Fiori e con Lei tutto il Consiglio, hanno ritenuto che lavorare in sicurezza fosse essenziale per il personale del Tribunale, per l’ambiente forense e per la comunità tutta.

I test verranno effettuati presso i locali sottostanti al Consiglio dell’Ordine nelle giornate di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 su appuntamento al fine di evitare assembramenti. E’ stato deliberato di eseguire i test sierologici presso il Tribunale per non congestionare i locali ASL e ospedalieri.