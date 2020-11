L’Open Day del Calasanzio sarà online

Carcare. Ripartono le attività di orientamento al Liceo Calasanzio. Nonostante le difficoltà e gli impedimenti dettati dall’adeguamento normativo, il Liceo Classico, Scientifico e Linguistico di Carcare offre, a tutti gli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie, la possibilità di un “incontro” con la scuola attraverso attività e contributi digitali in modo da permetterne lo svolgimento in totale sicurezza.

E’ già fruibile il calendario degli appuntamenti all’OPEN DAY ON LINE che si svolgerà in tre diverse date: il 2 dicembre per il Liceo Classico, il 3 dicembre per il Liceo Scientifico e il 4 dicembre per il Linguistico a partire dalle ore 17.

I genitori e gli alunni che volessero partecipare dovranno comunicare l’adesione al link https://forms.gle/JFQu1QtrdUa4vfyF9 per iscriversi all’evento.

Durante il collegamento, che avverrà su piattaforma meet, si avrà l’occasione di porre domande, richieste, curiosità e chiarimenti all’esperto team di docenti presente.

In attesa dell’Open day, da quest’anno il Liceo Calasanzio si è attivato ad implementare le informazioni sull’offerta formativa anche sui principali canali social quali Facebook – dove è presente alla pagina ufficiale “Liceo Calasanzio Carcare” – ed Instagram col profilo ufficiale “Liceo_Calasanzio”.

Contributi video, audio ed immagini verranno inoltre distribuiti alle scuole secondarie di primo grado che, come ogni anno in questo periodo, vengono chiamate ad elaborare e valutare una scelta determinante per consigliare ed orientare al meglio i giovanissimi studenti in uscita dalla classe terza.

Tali iniziative vanno a sostituire le consuete visite annuali e permetteranno agli studenti di avere un primo approccio con il Liceo da poter poi, eventualmente, approfondire in autonomia, qualora interessati, contattando via email il team dell’orientamento all’indirizzo orientamento@liceocarcare.it .

Sul sito della scuola www.liceocarcare.gov.it sono inoltre presenti molte altre informazioni cui chiunque fosse interessato può accedere, ma altro materiale verrà pubblicato per soddisfare ulteriori curiosità.

“L’attività di Orientamento non trascura tuttavia gli allievi delle classi in uscita; già da settembre, infatti, gli studenti delle classi quinte sono stati puntualmente informati sulle attività di orientamento proposte dalle Università di Genova, Torino, Milano e Perugia e hanno partecipato a quelle di specifico interesse attraverso meeting e webinar. E’ inoltre in corso la programmazione delle consuete attività di incontro e dibattito del Salone degli ex allievi del Liceo che hanno intrapreso il percorso universitario e previsti per le giornate dell’11 e del 18 Dicembre a partire dalle 14:15 circa, secondo modalità affini a quelle dell’Open Day, ma da ufficializzare prossimamente” affermano dall’Istituto Superiore carcarese.

“In questa occasione i futuri maturandi avranno modo di interagire con domande attraverso un dibattito online per avere chiarimenti sui diversi percorsi universitari e le diverse proposte formative, ascoltando le utili testimonianze dell’utenza studentesca proveniente dal loro stesso Liceo”.

Si tratta complessivamente di una soluzione di certo alternativa, seppur ampia, di iniziative per tutti coloro che hanno curiosità o dubbi che non vogliono lasciare irrisolti prima di compiere una delle scelte più importanti nella vita di qualunque giovane studente. In attesa di ripartire con il ben più articolato, ricco e rinomato percorso orientativo che la scuola propone con molto successo ormai da anni, il Liceo apre ancora una volta le porte a studenti e famiglie che anche quest’anno, sebbene virtualmente, saranno certamente i benvenuti” conclude il Liceo Calasanzio.