Loano. Continuano gli interventi volti a mitigare il rischio idraulico lungo i principali corsi d’acqua di Loano. Ieri sono iniziati i lavori di pulizia di alcuni tratti del torrente Nimbalto.

Il sindaco Luigi Pignocca sottolinea: “E’ un’opera molto attesa e ancor più necessaria, specie nell’ottica di ridurre i possibili rischi causati dalle forti piogge che caratterizzano la stagione autunnale. Questo intervento si inserisce nell’ambito delle opere di ‘resilienza’ che, ogni anno, la nostra amministrazione mette in atto sul territorio al fine di fronteggiare al meglio gli eventi atmosferici che, purtroppo, colpiscono la costa ligure con sempre maggiore frequenza”.

Tra gli altri interventi in programma la pulizia di alcuni tratti del rio Casazza, al confine con Borghetto Santo Spirito. “Come protezione civile – aggiunge il consigliere delegato Luana Isella – stiamo lavorando per rendere sempre più operativi i nostri volontari e per mantenere sempre aggiornate le procedure da adottare in caso di allerta meteo o di emergenza. In questi giorni con gli uffici, i volontari, il sindaco e l’amministrazione stiamo rivedendo il Piano Comunale di Emergenza e Protezione Civile al fine di verificare i contenuti delle varie schede di lavoro”.

“E’ un lavoro continuo e costante ma necessario per non farci trovare impreparati in caso di necessità. Ormai la protezione civile è una parte integrante della macchina amministrativa e non può più prescindere dall’impegno quotidiano dei suoi principali attori”, conclude il sindaco Pignocca.