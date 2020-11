Borghetto Santo Spirito. Lo Iat comprensoriale di Bardineto, Borghetto, Calizzano e Toirano cerca sponsor.

Le quattro amministrazioni comunali hanno pubblicato un bando per la ricerca di contributi da destinare allo sportello di Informazione e Assistenza Turistica comprensoriale situato a Palazzo Pietracaprina.

I sindaci Franca Mattiauda, Giancarlo Canepa, Pierangelo Olivieri e Giuseppe De Fezza ricordano: “Lo Iat comprensoriale è un progetto di promozione e accoglienza turistica dalle potenzialità enormi che ha bisogno di risorse per consentire la valorizzazione di un territorio dalle caratteristiche uniche. Splendidi boschi, mare pulito e certificato dalla Bandiera Blu, percorsi outdoor adatti a tutte le discipline, grotte preistoriche, enogastronomia, clima invidiabile, storia, cultura, borghi medievali, spiagge di sabbia e molto altro, non manca nulla in questo comprensorio”.

“Abbiamo bisogno di risorse per portare avanti questo progetto, che è aperto all’adesione di altri Comuni, per valorizzarlo ulteriormente. Per questo motivo siamo alla ricerca di sponsor che vogliano supportarci in questo fondamentale percorso di crescita della promozione turistica che si rende ancora più necessaria a causa della grave emergenza che ha messo in seria difficoltà tutto il comparto turistico della nostra provincia”.

Tutta la documentazione relativa al bando è reperibile nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito istituzionale del Comune di Borghetto Santo Spirito o cliccando qui.