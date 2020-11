Lnd: gli allenamenti congiunti saranno equiparati alle amichevoli

C’è chi dice “era ora”, chi invece non è d’accordo, fatto sta che non sarà più possibile effettuare allenamenti congiunti, se non autorizzati dal Comitato Regionale.

È la nuova modifica dell’articolo 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti in cui, anche gli allenamenti fatti nello stesso campo da due squadre diverse, vengono considerati delle vere e proprie amichevoli e quindi soggette ad autorizzazioni federali.Ecco per esteso quanto deciso con il Comunicato Ufficiale N. 115/A :

Il Consiglio Federale

– nella riunione del 9 novembre 2020;

– vista la modifica dell’art. 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega;

– visto l’art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di appovare la modifica dell’art. 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

Finalmente possiamo dire ufficialmente che gli allenamenti congiunti sono delle amichevoli a tutti gli effetti.

