Liguria, è Roberto Centi il presidente della commissione regionale antimafia

Liguria. A essere eletto presidente della commissione antimafia della Regione Liguria è il consigliere Roberto Centi.

“Abbiamo voluto che fosse lui, stimato professore, anche per coinvolgere i giovani nella decisiva battaglia contro le mafie” commenta il consigliere regionale Ferruccio Sansa. “E’ importante soprattutto per la Liguria che, dispiace ammetterlo, è terra di mafia. Il primo passo è, quindi, acquistarne consapevolezza”.

“Come Lista Sansa, vogliamo costruire una rete con associazione e persone che, sul nostro territorio, così come nelle altre Regioni, combattono ogni giorno la criminalità organizzata. Dalla Sicilia alla Lombardia. Sarà una grande sfida mettere insieme persone e forze nuove” continua Sansa.

Poi conclude: “Siamo orgogliosi che sia Roberto Centi a ricoprire questo incarico. La mafia, come diceva Giovanni Falcone, non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine”.